В ЕС критикуют подход Трампа к Северной Корее

ЕС выступил против примирительного подхода президента США Дональда Трампа к Северной Корее, предупредив, что режим Ким Чен Ына по-прежнему представляет "серьёзную угрозу" региональной и глобальной безопасности.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

В ЕС также подчеркнули, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона "тесно взаимосвязаны".

Это предупреждение прозвучало в ответ на заявление Трампа о том, что с момента его возвращения на пост президента Северная Корея вела себя "неагрессивно и уважительно".

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей (EEAS) отказался комментировать слова Трампа в понедельник вечером, но сообщил, что позиция ЕС в отношении Северной Кореи "остается неизменной".

"Продолжающиеся запуски баллистических ракет КНДР [Северной Кореи] и расширение ядерной программы КНДР, как и прежде, представляют серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", – отметил он.

Брюссель также напрямую связал угрозу безопасности на Корейском полуострове с войной России в Украине, осудив военное сотрудничество между РФ и КНДР.

"Сообщения о развертывании баллистических ракет, которые используются или планируется использовать против Украины, вызывают особую озабоченность", – отметил представитель EEAS.

Он также добавил, что "КНДР и Россия должны немедленно прекратить своё незаконное военное сотрудничество".

Дипломатическая служба ЕС также подчеркнула, что готова сотрудничать с партнёрами в рамках дипломатического процесса, направленного на достижение "полной, проверенной и необратимой денуклеаризации" Корейского полуострова.

Напомним, Трамп резко сократил военные учения с Южной Кореей и объяснил это "очень хорошими отношениями" с Ким Чен Ыном.

Впоследствии Трамп заявил, что северокорейский лидер всегда относился к нему с большим уважением.