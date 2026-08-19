Прикордонний контроль у Німеччині хочуть продовжити ще на пів року

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт хоче продовжити дію прикордонного контролю на зовнішніх кордонах країни.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як зазначається, якщо Європейська комісія не висловить заперечень, цей захід залишатиметься чинним до середини березня наступного року.

Про це Добріндт офіційно повідомив Європейській комісії, що підтвердила речниця міністерства.

"Події на зовнішніх кордонах Європи свідчать про те, що для стримування нелегальної міграції й надалі необхідні прикордонні перевірки", – наголосив німецький міністр.

Німеччина відновила прикордонний контроль 16 вересня 2024 року. Тодішня міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (СДПН) наказала запровадити цей захід, щоб обмежити кількість нелегальних мігрантів. Попри критику, зокрема з боку Єврокомісії, дію постанови продовжували тричі – востаннє до середини вересня 2026 року.