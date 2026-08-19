Пограничный контроль в Германии планируют продлить ещё на полгода

Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен продлить действие пограничного контроля на внешних границах страны.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как отмечается, если Европейская комиссия не выскажет возражений, эта мера будет действовать до середины марта следующего года.

Об этом решении Добриндт официально сообщил Еврокомиссии, что подтвердила пресс-секретарь министерства.

"События на внешних границах Европы свидетельствуют о том, что для сдерживания нелегальной миграции по-прежнему необходимы пограничные проверки", – подчеркнул немецкий министр.

Германия возобновила пограничный контроль 16 сентября 2024 года. Тогдашний министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) распорядилась ввести эту меру, чтобы ограничить количество нелегальных мигрантов. Несмотря на критику, в частности со стороны Еврокомиссии, действие постановления продлевали трижды – в последний раз до середины сентября 2026 года.