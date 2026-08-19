Прем’єр Британії запускає кампанію проти бездомності напередодні зими

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про новий етап урядової кампанії з подолання бездомності й пообіцяв забезпечити людям можливість негайно залишити вулиці до Різдва.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Для реалізації програми уряд виділить 102 млн фунтів стерлінгів із невикористаних коштів Міністерства житлового господарства, громад та місцевого самоврядування.

Очікується, що гроші спрямують на заходи, які дозволять бездомним отримати тимчасове розміщення та залишити вулиці до Різдва.

Це доповнення до 340 млн фунтів стерлінгів, про виділення яких уряд оголосив минулого місяця. Ці кошти призначені для нової програми підтримки людей, які тривалий час живуть на вулиці, з метою забезпечити їх постійним житлом.

Як зазначається, Бернем намагається повторити зусилля, докладені під час пандемії Covid-19, коли завдяки програмі "Everyone In" тисячі бездомних були вивезені з вулиць.

Також він оголосив, що восени проведе саміт, щоб "зібрати лідерів з усіх верств суспільства – з бізнесу, фінансів, благодійних організацій, охорони здоров’я, релігійних громад тощо – і обговорити, яку роль кожен з них може відіграти у подоланні бездомності".

"Ніхто не повинен спати у під’їзді чи біля вокзалу. Але ми спостерігаємо це вже так довго, що здається, ніби Вестмінстер почав з цим миритися. Я з цим не погоджуюся. Саме тому моєю першою вказівкою на посаді прем’єр-міністра було покласти край бездомності. І саме тому сьогодні ми розпочинаємо загальнонаціональну кампанію, щоб до Різдва всі мали дах над головою", – наголосив він.

Наприкінці липня Бернем оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді.

10 серпня писали, що британський уряд планує вкласти близько 130 млн фунтів стерлінгів у розвиток автотранспорту з нульовими викидами, з приблизно рівними внесками з бюджетних коштів та індустрії.

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