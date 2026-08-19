Премьер-министр Британии запускает кампанию по борьбе с бездомностью в преддверии зимы

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о новом этапе правительственной кампании по решению проблемы бездомности и пообещал обеспечить людям возможность немедленно покинуть улицы до Рождества.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Для реализации программы правительство выделит 102 млн фунтов стерлингов из неиспользованных средств Министерства жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления.

Ожидается, что деньги будут направлены на меры, которые позволят бездомным получить временное размещение и покинуть улицы до Рождества.

Это дополнение к 340 млн фунтов стерлингов, о выделении которых правительство объявило в прошлом месяце. Эти средства предназначены для новой программы поддержки людей, длительное время живущих на улице, с целью обеспечить их постоянным жильем.

Как отмечается, Бернем пытается повторить усилия, предпринятые во время пандемии Covid-19, когда благодаря программе "Everyone In" тысячи бездомных были вывезены с улиц.

Также он объявил, что осенью проведет саммит, чтобы "собрать лидеров из всех слоев общества – из бизнеса, финансов, благотворительных организаций, здравоохранения, религиозных общин и т. д. – и обсудить, какую роль каждый из них может сыграть в преодолении бездомности".

"Никто не должен спать в подъезде или возле вокзала. Но мы наблюдаем это уже так долго, что кажется, будто Вестминстер начал с этим мириться. Я с этим не согласен. Именно поэтому моим первым распоряжением на посту премьер-министра было положить конец бездомности. И именно поэтому сегодня мы начинаем общенациональную кампанию, чтобы к Рождеству у всех был крыша над головой", – подчеркнул он.

В конце июля Бернем объявил о масштабной реформе образования, которая должна помочь бороться с безработицей среди молодежи.

10 августа сообщалось, что британское правительство планирует вложить около 130 млн фунтов стерлингов в развитие автотранспорта с нулевыми выбросами, причем вклады из бюджетных средств и от промышленности будут примерно равны.

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