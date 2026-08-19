Франція вишле двох іранських дипломатів через інцидент зі співробітниками посольства

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив, що країна найближчими дням вишле двох іранських дипломатів.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Таке рішення Барро стало відповіддю на те, що минулого місяця служби безпеки Тегерана затримали та допитали двох співробітників французького посольства.

"Саме тому, що Франція стоїть на боці іранського народу – підтримуючи його митців, вчених та дослідників – 19 липня було скоєно скандальний і навмисний напад на двох французьких дипломатів", – зазначив Барро.

Він наголосив, що попереджав: такий вчинок матиме наслідки.

"Тепер це зроблено. Двох іранських дипломатів у Франції буде вислано найближчими днями", – додав французький міністр.

Як писали, Париж звинуватив іранські служби у скоєнні акту залякування.

Тегеран заперечує цю версію подій. Міністерство закордонних справ Ірану оголосило обох співробітників французького посольства персонами нон ґрата, а також заборонило повертатися їм в Іран.