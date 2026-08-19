Франция вышлет двух иранских дипломатов из-за инцидента с сотрудниками посольства

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил, что в ближайшие дни страна вышлет двух иранских дипломатов.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Такое решение Барро стало ответом на то, что в прошлом месяце службы безопасности Тегерана задержали и допросили двух сотрудников французского посольства.

"Именно потому, что Франция стоит на стороне иранского народа – поддерживая его художников, ученых и исследователей – 19 июля было совершено скандальное и преднамеренное нападение на двух французских дипломатов", – отметил Барро.

Он подчеркнул, что предупреждал: такой поступок будет иметь последствия.

"Теперь это свершилось. Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни", – добавил французский министр.

Как сообщалось ранее, Париж обвинил иранские службы в совершении акта запугивания.

Тегеран опровергает эту версию событий. Министерство иностранных дел Ирана объявило обоих сотрудников французского посольства персонами нон грата, а также запретило возвращаться им в Иран.