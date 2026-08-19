У Польщі п’яний водій-українець пошкодив 10 авто на парковці пляжу

У Польщі судитимуть громадянина України, який вихідними сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, при цьому вже маючи заборону на керування транспортними засобами, і пошкодив 10 автомобілів на парковці пляжу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Випадок стався ще у суботу 15 серпня, але набув розголосу у ЗМІ лише зараз. Із села Жечице, що неподалік Катовіце, близько 16 години надійшло повідомлення у поліцію про неадекватного водія Volvo на парковці біля місцевого озера, який пошкодив численні запарковані автомобілі.

Свідки події намагалися зупинити водія, але, як повідомляють, змушені були ухилятися від автомобіля, щоб на них не наїхали. Врешті авто опинилось заблокованим поміж інших, у водія відібрали ключі та затримали його до прибуття поліції.

Всього Volvo пошкодив вісім легкових авто і два кемпінгових фургони відпочивальників, що приїхали на озеро з різних регіонів.

Водій виявився 30-річним громадянином України з 1,8 проміле алкоголю в крові. Також з’ясувалось, що йому за попередні порушення вже заборонили керування будь-якими механічними транспортними засобами.

У Польщі за керування автомобілем у нетверезому стані та всупереч забороні сідати за кермо загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні в Польщі заборонили в’їзд до країни на п'ять років українському блогеру, який всупереч правилам заїхав автомобілем до озера Морське Око у заповідній зоні.

У червні з Польщі депортували громадянина України, який спричинив масштабне обурення тим, що забрав як здобич велетенського сома з варшавського озера Балатон, який був місцевою легендою.