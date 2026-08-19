В Польше пьяный водитель-украинец повредил 10 автомобилей на парковке пляжа

В Польше предстанет перед судом гражданин Украины, который в выходные сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом уже имея запрет на управление транспортными средствами, и повредил 10 автомобилей на парковке у пляжа.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в субботу, 15 августа, но получил огласку в СМИ лишь сейчас. Из села Жечице, расположенного недалеко от Катовице, около 16 часов в полицию поступило сообщение о неадекватном водителе Volvo на парковке у местного озера, который повредил множество припаркованных автомобилей.

Свидетели происшествия пытались остановить водителя, но, как сообщается, были вынуждены уворачиваться от автомобиля, чтобы на них не наехали. В итоге автомобиль оказался заблокированным среди других, у водителя отобрали ключи и задержали его до прибытия полиции.

Всего Volvo повредил восемь легковых автомобилей и два кемпинговых фургона отдыхающих, приехавших на озеро из разных регионов.

Водителем оказался 30-летний гражданин Украины с 1,8 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что ему за предыдущие нарушения уже запретили управление механическими транспортными средствами.

В Польше за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и вопреки запрету садиться за руль грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в мае в Польше запретили въезд в страну на пять лет украинскому блогеру, который вопреки правилам заехал на автомобиле в озеро Морское Око в заповедной зоне.

В июне из Польши депортировали гражданина Украины, который вызвал массовое возмущение тем, что выловил гигантского сома из варшавского озера Балатон, который был местной легендой.