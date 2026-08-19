Сибіга назвав ключові пріоритети зовнішньої політики України

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга перелічив ключові пріоритети подальшого розвитку української зовнішньої політики.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді у середу, 19 серпня, під час голосування за його перепризначення на посаду міністра закордонних справ, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що МЗС бере курс на "максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики". За його словами, аби завершити війну, потрібна сила на полі бою та за столом переговорів.

"Тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки", – сказав він.

Глава МЗС наголосив на пріоритетності вступу України до Європейського Союзу.

"Мета – відкрити всі кластери якнайшвидше. Працюємо із сусідами, ключовими столицями, Брюсселем та іншими кандидатами. Прагматичне добросусідство. Правильна прагматика переважить будь-які емоції", – акцентував Сибіга.

Також він зазначив, що інтеграція України до НАТО – це незмінний пріоритет, який переходить "в практичну площину".

Сибіга звернув увагу й на пріоритетність продовольчого експорту в Чорному морі, а також збереження звʼязків та ідентичності українців, які виїхали з країни.

Напередодні писали, що в урядовій програмі, яку внесли на розгляд Верховної Ради, ставлять за мету відкрити усі переговорні кластери з ЄС протягом 2026-2027 років та забезпечити готовність до їхнього закриття упродовж 2027 року.

Також у програмі уряд України визначив зміцнення політичного та практичного партнерства з НАТО однією з операційних цілей на 2026–2027 роки.