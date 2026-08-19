Сибига прокомментировал свое переизбрание на пост главы МИД

Андрей Сибига, комментируя свое переизбрание на пост министра иностранных дел, поблагодарил президента Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады за то, "что они возложили на меня эту огромную ответственность – продолжать служить украинскому народу".

Об этом Сибига написал у себя в X, сообщает "Европейская правда".

В контексте своего переизбрания на эту должность он отметил, что сейчас Украина находится на решающем этапе, и необходимо ускорить мирные усилия, чтобы положить конец развязанной РФ войне.

"Дипломатия стоит на переднем крае этой миссии", – добавил глава украинского МИД.

Он также отметил рост роли Украины как партнера в сфере безопасности, что в сочетании с огромным масштабом нынешних вызовов "определяет направления нашей дипломатии в условиях войны, устанавливает наши приоритеты и предъявляет чрезвычайно высокие требования к результатам".

"Украина доказала, что способна достигать результатов, значительно превышающих ее возможности. Я уверен, что вместе с нашими партнерами мы добьемся еще большего. Мы знаем, что нужно делать, и мы готовы", – подчеркнул Сибига.

В среду депутаты Верховной Рады переизбрали Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел в обновленном правительстве.

Во время выступления в Раде Сибига назвал три приоритета в работе Министерства иностранных дел.