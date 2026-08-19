Глава Еврокомиссии выразила поддержку МУС после американских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своей поддержке Международного уголовного суда (МУС) после введения санкций администрацией США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен написала в своем аккаунте в Х.

Глава ЕК подчеркнула, что она вместе с президентом Европейского совета Антониу Коштой поддерживают МУС, его председателя Томоко Акане и сотрудников, которые "отстаивают его миссию".

"МУС помогает обеспечить правосудие для жертв некоторых из самых ужасных преступлений в мире. Для выполнения этой чрезвычайно важной работы его судьи и сотрудники должны иметь возможность действовать независимо и без внешнего давления", – отметила фон дер Ляйен.

Как известно, 18 августа американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что администрация США вводит санкции против Акане и Абдулае Сее, старшего адвоката суда и гражданина Сенегала, на основании указа президента Дональда Трампа прошлого года, который разрешает применение санкций против суда.

А в прошлом месяце Рубио заявлял, что американская администрация усилит усилия по подрыву авторитета МУС, в частности, убеждая другие страны выйти из состава этой организации.

Рубио утверждал, что суд представляет угрозу для американских военнослужащих, которые реализуют жесткую иммиграционную политику президента США Дональда Трампа или наносят удары по судам, обвиняемым в перевозке наркотиков.

Трамп заявил, что кампания направлена на защиту израильского премьера Биньямина Нетаньяху и других лиц от судебного преследования.

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