В НАТО відреагували на повідомлення про підготовку Ірану до атак на Європу

НАТО готовий протистояти будь-якій загрозі й завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Північноатлантичного альянсу, інформує "Європейська правда".

Він коментував публікацію видання Financial Times, в якій йшлося, що Іран нібито розглядав можливість ударів по американських військових об’єктах в Європі у разі, якщо президент США Дональд Трамп піде на ескалацію конфлікту.

"Як показали події на початку цього року, коли системи ППО НАТО чотири рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли з Ірану в бік Туреччини, наша позиція в галузі стримування та оборони є міцною й ефективною", – заявив представник НАТО.

Він також додав, що Альянс "готовий протистояти будь-якій загрозі і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників".

Згідно з публікацією FT, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об’єктах у країнах на південному сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США – як спосіб підвищити ставки.

Як можливу ціль згадували Болгарію, яка минулого місяця дозволила використовувати свою авіабазу Безмер для заправки американських військових літаків, а також Кіпр, де у березні британську авіабазу вже атакував ударний безпілотник.

Варто зазначити, що 18 серпня президент США Дональд Трамп опублікував мапу, де Ормузька протока позначена "новою територією США".