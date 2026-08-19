Укр Рус Eng

В НАТО відреагували на повідомлення про підготовку Ірану до атак на Європу

Новини — Середа, 19 серпня 2026, 14:42 — Ірина Кутєлєва

НАТО готовий протистояти будь-якій загрозі й завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Північноатлантичного альянсу, інформує "Європейська правда".

Він коментував публікацію видання Financial Times, в якій йшлося, що Іран нібито розглядав можливість ударів по американських військових об’єктах в Європі у разі, якщо президент США Дональд Трамп піде на ескалацію конфлікту.

"Як показали події на початку цього року, коли системи ППО НАТО чотири рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли з Ірану в бік Туреччини, наша позиція в галузі стримування та оборони є міцною й ефективною", – заявив представник НАТО.

Він також додав, що Альянс "готовий протистояти будь-якій загрозі і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників".

Згідно з публікацією FT, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об’єктах у країнах на південному сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США – як спосіб підвищити ставки. 

Як можливу ціль згадували Болгарію, яка минулого місяця дозволила використовувати свою авіабазу Безмер для заправки американських військових літаків, а також Кіпр, де у березні британську авіабазу вже атакував ударний безпілотник. 

Варто зазначити, що 18 серпня президент США Дональд Трамп опублікував мапу, де Ормузька протока позначена "новою територією США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
НАТО Іран США
Реклама: