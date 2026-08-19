ЗМІ: Іран нібито розглядає удари по американських базах у Європі

Іран нібито розглядає можливість ударів по американських силах у Європі на випадок, якщо Вашингтон піде на додаткову ескалацію у війні.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на два інсайдерських джерела у Тегерані, пише "Європейська правда".

Співрозмовники стверджують, що в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об’єктах у країнах на південному сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США – як спосіб підвищити ставки.

Як можливу ціль нібито згадували Болгарію, яка минулого місяця дозволила використовувати свою авіабазу Безмер для заправки американських військових літаків, а також Кіпр, де у березні британську авіабазу вже атакував ударний безпілотник.

Минулого місяця з Тегерана вже лунали погрози на адресу Британії щодо можливості ударів по її об’єктах, які дозволяють використовувати американським військовим у межах кампанії проти Ірану.

Дальність наявних в Ірану засобів ураження, FT

Окрім того, нібито розглядаються варіанти пошкодження підводних кабелів в Ормузькій протоці.

Співрозмовники кажуть, що таке розширення географії війни "залежатиме від дій Вашингтона".

Нагадаємо, у березні ППО країн НАТО перехопила кілька іранських балістичних ракет – біля або в повітряному просторі Туреччини.

Увечері 18 серпня президент США Дональд Трамп опублікував мапу, де Ормузька протока позначена "новою територією США".