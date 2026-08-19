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В НАТО отреагировали на сообщение о подготовке Ирана к нападениям на Европу

Новости — Среда, 19 августа 2026, 14:42 — Ирина Кутелева

НАТО готов противостоять любой угрозе и всегда будет делать всё необходимое для защиты всех союзников.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Североатлантического альянса, информирует "Европейская правда".

Он прокомментировал публикацию издания Financial Times, в которой говорилось, что Иран якобы рассматривал возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае, если президент США Дональд Трамп пойдет на эскалацию конфликта.

"Как показали события в начале этого года, когда системы ПВО НАТО четыре раза успешно перехватили баллистические ракеты, летевшие из Ирана в сторону Турции, наша позиция в области сдерживания и обороны является прочной и эффективной", – заявил представитель НАТО.

Он также добавил, что Альянс "готов противостоять любой угрозе и всегда будет делать всё необходимое для защиты всех союзников".

Согласно публикации FT, в Иране начали рассматривать возможные удары по американским объектам в странах на юго-востоке Европы в случае дальнейшей эскалации со стороны США – как способ повысить ставки.

В качестве возможной цели упоминались Болгария, которая в прошлом месяце разрешила использовать свою авиабазу Безмер для дозаправки американских военных самолетов, а также Кипр, где в марте британскую авиабазу уже атаковал ударный беспилотник.

Стоит отметить, что 18 августа президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как "новая территория США".

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