Спецслужби перевірять члена правління "Литовських аеропортів" через зв’язки з РФ і Білоруссю

Департамент державної безпеки Литви проведе додаткову перевірку новопризначеного члена правління "Литовських аеропортів" Александра Ланецького після того, як з’явилися занепокоєння щодо його минулих зв’язків із Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє LRT з посиланням на заяву литовського Міністерства транспорту, пише "Європейська правда".

Цей крок зроблено після того, як депутати від опозиції висловили занепокоєння щодо минулої ділової діяльності Ланецького та його заяв про Росію й Білорусь.

Партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" заявила в середу, що призначення Ланецького може становити загрозу національній безпеці Литви, оскільки його компанія "Friendly Avia Support" раніше надавала консультації білоруським державним підприємствам з питань авіації.

Крім того, з 2017 по 2023 рік він обіймав посаду директора з продажу в компанії з технічного обслуговування літаків "Linetech Aircraft Maintenance", яка надавала послуги в Росії та інших країнах СНД.

Литовські консерватори також стверджують, що Ланецький давав інтерв’ю та коментарі проросійським ЗМІ та публікував у них статті про те, як обійти західні санкції.

"Такі коментарі були зафіксовані у публічному просторі ще до його призначення до Ради аеропортів Литви", – зазначили у партії.

Крім того, Ланецький раніше називав війну Росії в Україні "спеціальною воєнною операцією" – офіційним терміном Кремля для позначення російського вторгнення. За повідомленнями, він також описував так звану "Луганську Народну Республіку" як територію з неясним правовим статусом.

У травні 2021 року Ланецький, як повідомляється, також дав нейтральну оцінку примусовому перенаправленню Білоруссю рейсу авіакомпанії Ryanair за маршрутом Афіни–Вільнюс з Вільнюса до Мінська. Цей інцидент, що призвів до арешту білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича та його партнерки, був засуджений Литвою та її міжнародними партнерами.

Міністр транспорту Юрас Тамінскас звернувся до Департаменту державної безпеки з проханням терміново оцінити нещодавно оприлюднену інформацію щодо Ланецького та визначити, чи становить вона загрозу для національної безпеки.

"Ми будемо діяти відповідно до результатів перевірки. Якщо висновки будуть негативними, ми займемо принципову позицію, і така особа не зможе обіймати цю посаду", – заявив Тамінскас журналістам.

Очікується, що Департамент державної безпеки завершить додаткову оцінку найближчими днями.

Сам Ланецький заперечив будь-які порушення та заявив, що його попередні висловлювання були вирвані з контексту.

Він заявив, що ніколи не діяв проти інтересів Литви і не критикував надання допомоги Україні.

У дописі у Facebook Ланецький зазначив, що надавав коментарі лише білоруським та російським опозиційним ЗМІ.

У липні повідомляли, що Міністерство оборони Литви розпочне перевірку обставин співпраці між магазином безмитної торгівлі на військовій базі "Рукла" та німецькою компанією Gebr. Heinemann, яку раніше критикували через діяльність у Росії та Білорусі.

Варто зауважити, що у червні литовські законодавці наполягали на прийнятті закону, який заборонить компаніям, що мають комерційні зв’язки з Росією чи Білоруссю, здійснювати діяльність на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в аеропортах.