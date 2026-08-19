Спецслужбы проведут проверку члена правления "Литовских аэропортов" из-за его связей с РФ и Беларусью

Департамент государственной безопасности Литвы проведет дополнительную проверку вновь назначенного члена правления "Литовских аэропортов" Александра Ланецкого после того, как возникли опасения относительно его прошлых связей с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление литовского Министерства транспорта, пишет "Европейская правда".

Этот шаг был предпринят после того, как депутаты от оппозиции выразили обеспокоенность в связи с прошлой деловой деятельностью Ланецкого и его заявлениями о России и Беларуси.

Партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" заявила в среду, что назначение Ланецкого может представлять угрозу национальной безопасности Литвы, поскольку его компания "Friendly Avia Support" ранее предоставляла консультации белорусским государственным предприятиям по вопросам авиации.

Кроме того, с 2017 по 2023 год он занимал должность директора по продажам в компании по техническому обслуживанию самолетов "Linetech Aircraft Maintenance", которая оказывала услуги в России и других странах СНГ.

Литовские консерваторы также утверждают, что Ланецкий давал интервью и комментарии пророссийским СМИ и публиковал в них статьи о том, как обойти западные санкции.

"Такие комментарии были зафиксированы в публичном пространстве еще до его назначения в Совет аэропортов Литвы", – отметили в партии.

Кроме того, Ланецкий ранее называл войну России в Украине "специальной военной операцией" – официальным термином Кремля для обозначения вторжения. По сообщениям, он также описывал так называемую "Луганскую Народную Республику" как территорию с неясным правовым статусом.

В мае 2021 года Ланецкий, как сообщается, также дал нейтральную оценку принудительному перенаправлению Беларусью рейса авиакомпании Ryanair по маршруту Афины–Вильнюс из Вильнюса в Минск. Этот инцидент, приведший к аресту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, был осужден Литвой и её международными партнёрами.

Министр транспорта Юрас Таминскас обратился в Департамент государственной безопасности с просьбой в срочном порядке оценить недавно обнародованную информацию о Ланецком и определить, представляет ли она угрозу для национальной безопасности.

"Мы будем действовать в соответствии с результатами проверки. Если выводы будут отрицательными, мы займем принципиальную позицию, и такое лицо не сможет занимать эту должность", – заявил Таминскас журналистам.

Ожидается, что Департамент государственной безопасности завершит дополнительную оценку в ближайшие дни.

Сам Ланецкий опроверг какие-либо нарушения и заявил, что его предыдущие высказывания были вырваны из контекста.

Он заявил, что никогда не действовал против интересов Литвы и не критиковал оказание помощи Украине.

В посте в Facebook Ланецкий отметил, что давал комментарии только белорусским и российским оппозиционным СМИ.

В июле сообщалось, что Министерство обороны Литвы начнет проверку обстоятельств сотрудничества между магазином беспошлинной торговли на военной базе "Рукла" и немецкой компанией Gebr. Heinemann, которую ранее критиковали за деятельность в России и Беларуси.

Стоит отметить, что в июне литовские законодатели настаивали на принятии закона, который запретит компаниям, имеющим коммерческие связи с Россией или Беларусью,осуществлять деятельность на объектах критической инфраструктуры, в частности в аэропортах.