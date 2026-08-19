Польща хоче перебрати на себе розслідування смертельної аварії в Угорщині

Окружна прокуратура в місті Кросні хоче перенести розслідування справи про смертельну аварію автобуса в Угорщині до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24 з посиланням на заяву прокурорки Марти Колендовської-Матейчук із районної прокуратури в Кросні.

За її словами, польський прокурор, який курує розслідування, отримав у середу від прокуратури в угорському Мішкольці інформацію, що підтверджує факт затримання та висунення водієві автобуса звинувачення у ненавмисному спричиненні дорожньо-транспортної пригоди, яка призвела до загибелі багатьох людей.

Угорський суд заарештував чоловіка на 30 днів, тобто до 18 вересня.

"З огляду на предмет провадження, зокрема враховуючи обставини, що підозрюваними, а також потерпілими у справі є виключно громадяни Польщі, у місцевому підрозділі було прийнято рішення звернутися до міністра юстиції Польщі та Генерального прокурора з проханням про передання справи від угорської сторони, що обґрунтовано інтересами польської системи правосуддя", – сказала Колендовська-Матейчук.

Вона також зазначила, що в рамках польського розслідування цієї справи у вівторок розпочалися допити потерпілих.

Нагадаємо, вихідними автобус із польськими паломниками, що поверталися з Меджугор'є у Боснії і Герцеговині, зазнав аварії на території Угорщини. Внаслідок ДТП 12 пасажирів загинули. Всього на борту було 59 людей – двоє водіїв та 57 пасажирів.

Міністр інфраструктури Польщі після цього доручив провести додаткові перевірки автобусів, якими подорожують поляки у країні та за кордоном.