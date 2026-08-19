Польша хочет взять на себя расследование смертельной аварии в Венгрии

Окружная прокуратура в городе Кросно хочет перенести расследование дела о смертельной аварии автобуса в Венгрии в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24 со ссылкой на заявление прокурора Марты Колендовской-Матейчук из районной прокуратуры в Кросне

По ее словам, польский прокурор, курирующий расследование, получил в среду от прокуратуры в венгерском Мишкольце информацию, подтверждающую факт задержания и предъявления водителю автобуса обвинения в непреднамеренном причинении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель многих людей.

Венгерский суд арестовал мужчину на 30 дней, то есть до 18 сентября.

"Учитывая предмет производства, в частности принимая во внимание обстоятельства, что подозреваемыми, а также потерпевшими по делу являются исключительно граждане Польши, в местном подразделении было принято решение обратиться к министру юстиции Польши и генеральному прокурору с просьбой о передаче дела с венгерской стороны, что обосновано интересами польской системы правосудия", – сказала Колендовская-Матейчук.

Она также отметила, что в рамках польского расследования этого дела во вторник начались допросы потерпевших.

Напомним, в минувшие выходные автобус с польскими паломниками, возвращавшимися из Меджугорья в Боснии и Герцеговине, попал в аварию на территории Венгрии. В результате ДТП 12 пассажиров погибли. Всего на борту находилось 59 человек – два водителя и 57 пассажиров.

Министр инфраструктуры Польши после этого поручил провести дополнительные проверки автобусов, на которых поляки путешествуют по стране и за рубежом.