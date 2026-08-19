Україна підписала з Литвою декларацію про енергетичне партнерство

Україна та Литва узгодили пріоритети співпраці у сфері енергетики та підписали відповідну декларацію.

Про це у своїх соцмережах написав міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".

Відповідну декларацію Шмигаль підписав з міністром енергетики Лукасом Савіцкасом під час зустрічі в Києві.

За його словами, енергетичне партнерство між Україною і Литвою буде зосереджене на:

відновленні енергетичної інфраструктури;

децентралізованому виробництві та розвитку систем накопичення енергії;

газовій інфраструктурі та диверсифікації постачання;

регулюванні та інтеграції до європейських ринків;

взаємному зміцненні захисту енергетичної інфраструктури.

"У присутності представників найбільших енергокомпаній двох країн ми обговорили розвиток B2B-партнерства та конкретні проєкти бізнес-співробітництва", – додав український міністр.

Також була створена спільна литовсько-українська координаційна група енергетичного партнерства.

"Литовські компанії готові брати участь в проєктах енергетичного відновлення, зокрема в межах роботи Енергетичного Співтовариства. Маємо посилювати співпрацю з литовськими виробниками, інженерними компаніями та постачальниками технологій", – додав Шмигаль.

Він подякував Литві за надане обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, а також висловив сподівання на прискорення процедур щодо передачі обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу.

"Важливий напрям – газова безпека та інтеграція енергетичних ринків. Розширення маршрутів постачання, можливості використання Клайпедського терміналу зрідженого природного газу та регіональної газової інфраструктури, використання українських підземних газових сховищ європейськими партнерами. Будемо поглиблювати співпрацю за всіма цими напрямами", – додав міністр.

Нещодавно Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Наприкінці червня уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму близько 140 мільйонів євро на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою.