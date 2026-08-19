Глава МЗС Німеччини: Міжнародний кримінальний суд робить світ кращим

Після нових санкцій США проти голови Міжнародного кримінального суду (МКС) та його старшого адвоката міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив з підтримкою цієї інституції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Stern.

Під час візиту до Швейцарії міністр сказав, що Німеччина хоче захистити незалежність МКС "також у світлі нещодавнього рішення США".

За словами Вадефуля, МКС робить "світ безпечнішим та кращим".

"Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, його президента та персонал МКС", – запевнив німецький міністр.

США оголосили про санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката МКС Абдулає Сейє 18 серпня. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що це зроблено "в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про свою підтримку Міжнародного кримінального суду після санкцій адміністрації США.

МЗС Іспанії назвало санкції США проти голови Міжнародного кримінального суду "відвертою атакою".