Трамп каже, що утримається від ударів по Ірану за умови швидкого досягнення угоди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що відкладе нові удари по Ірану у разі швидкого досягнення мирної угоди між країнами.

Про це він оголосив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що США "повністю готові" до дій проти Ірану "із застосуванням таких масштабів військового терору, сили та могутності, яких не бачили з часів Другої світової війни".

Водночас, за його словами, Іран та інші країни Близького Сходу звернулися до Сполучених Штатів із проханням утриматися від будь-яких атак через узгодження основних пунктів мирної угоди. Американський президент погодився на цю пропозицію.

"Це передбачатиме негайне, повне та тотальне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Ірану. З огляду на це прохання я погодився, заради майбутнього блага світу, а також виживання успішного та процвітаючого Ірану, скасувати атаку за умови, що нам вдасться швидко укласти угоду", – заявив Трамп.

Президент США додав, що Ізраїль також дотримуватиметься цих зобов’язань. Трамп закликав всіх "братися до роботи та виконати це".

Нагадаємо, 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи.

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.