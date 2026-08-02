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Трамп заявляет, что воздержится от ударов по Ирану при условии скорейшего заключения соглашения

Новости — Воскресенье, 2 августа 2026, 08:45 — Ольга Ковальчук

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит новые удары по Ирану в случае скорейшего заключения мирного соглашения между странами.

Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США "полностью готовы" к действиям против Ирана "с применением такого масштаба военного террора, силы и мощи, которых не видели со времён Второй мировой войны".

В то же время, по его словам, Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к Соединенным Штатам с просьбой воздержаться от каких-либо атак в связи с согласованием основных пунктов мирного соглашения. Американский президент согласился на это предложение.

"Это будет предполагать немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Учитывая эту просьбу, я согласился, ради будущего блага мира, а также выживания успешного и процветающего Ирана, отменить атаку при условии, что нам удастся быстро заключить соглашение", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что Израиль также будет соблюдать эти обязательства. Трамп призвал всех "приступить к работе и выполнить это".

Напомним, 30 июля военные США нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на атаку Тегерана на американские силы в Иордании после нескольких дней перерыва.

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс.

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Трамп США Иран
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