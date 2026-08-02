Хакери атакували сайт молдовського міністерства

Міністерство освіти та досліджень Молдови повідомило, що офіційний сайт відомства зазнав кібератаки у суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Newsmaker.

У відомстві зазначили, що фахівці локалізували інцидент, усунули несанкціоновані зміни та відновили нормальну роботу сайту.

За попередньою інформацією, зловмисники внесли зміни до вихідного коду сайту, через що система перенаправляла користувачів на сторонні інтернет-ресурси. Крім того, атака частково порушила роботу кількох сторінок.

У міністерстві повідомили, що фахівці вже локалізували інцидент, усунули несанкціоновані зміни та відновили нормальну роботу сайту. Компетентні органи з'ясовують обставини події.

Міністерство також рекомендувало громадянам, які заходили на сайт під час кібератаки, не взаємодіяти з підозрілими сторінками чи контентом і отримувати інформацію лише через офіційні канали відомства.

Нагадаємо, у липні ЄС запровадив санкційні обмеження проти дев'ятьох росіян і чотирьох компаній, яких вважають причетними до кібератак проти Євросоюзу, окремих країн-членів і партнерів.

Також оголосили санкції проти компаній, що допомагають РФ стежити за населенням.