Хакеры атаковали сайт молдавского министерства

Министерство образования и научных исследований Молдовы сообщило, что в субботу официальный сайт ведомства подвергся кибератаке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В ведомстве отметили, что специалисты локализовали инцидент, устранили несанкционированные изменения и восстановили нормальную работу сайта.

По предварительной информации, злоумышленники внесли изменения в исходный код сайта, из-за чего система перенаправляла пользователей на сторонние интернет-ресурсы. Кроме того, атака частично нарушила работу нескольких страниц.

В министерстве сообщили, что специалисты уже локализовали инцидент, устранили несанкционированные изменения и восстановили нормальную работу сайта. Компетентные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Министерство также рекомендовало гражданам, которые заходили на сайт во время кибератаки, не взаимодействовать с подозрительными страницами или контентом и получать информацию только через официальные каналы ведомства.

Напомним, в июле ЕС ввел санкционные ограничения в отношении девяти россиян и четырёх компаний, которых считают причастными к кибератакам против Евросоюза, отдельных стран-членов и партнёров.

Также были объявлены санкции против компаний, помогающих РФ следить за населением.