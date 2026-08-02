Моравецький хотів би зійтись на дебатах із Туском

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який нещодавно відколовся від головної опозиційної партії "Право і справедливість", заявив про готовність провести телевізійні дебати з чинним главою уряду Дональдом Туском.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

За його словами, під час такого словесного поєдинку варто було б обговорити економіку, бюджет, ринок праці та житлову політику.

Заява Моравецького пролунала на тлі підготовки польських політичних сил до парламентських виборів 2027 року, які можуть стати черговим протистоянням між табором Туска та правоконсервативною опозицією.

В ефірі телеканалу Polsat News колишній глава уряду вдруге за два дні підтвердив, що готовий до дебатів із Туском.

"Я готовий дебатувати про все, а зокрема про зупинення проєктів, про відсутність заходів щодо цієї величезної бюджетної діри, про те, що немає роботи для молоді, про те, що сповільнюється будівництво житла, про все, що цікавить поляків", – заявив Моравецький.

Ідея провести дебати між двома політиками в ефірі Polsat News з’явилася після звернення телеглядача у програмі "Добрий вечір, Польщо". Глядач на ім’я Адам із Валбжиха запитав Моравецького, чи погодився б він на телевізійне протистояння з Туском.

Колишній прем’єр відповів, що не уникає дебатів і раніше неодноразово брав участь у публічних дискусіях із представниками різних політичних сил. Водночас Моравецький наголосив, що хотів би дискутувати саме з Туском.

Як повідомлялось, майже третина поляків готова розглянути можливість проголосувати за нову політичну партію під головуванням Матеуша Моравецького.

24 липня лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу. Серед них і Моравецький, довкола якого сформувалась група депутатів-вигнанців. Згодом Моравецький оголосив про створення у Сеймі нової фракції "Розвиток Плюс".

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.