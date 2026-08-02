Моравецкий хотел бы провести дебаты с Туском

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, недавно отколовшийся от главной оппозиционной партии "Право и справедливость", заявил о готовности провести теледебаты с действующим главой правительства Дональдом Туском.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

По его словам, в ходе такого словесного поединка следовало бы обсудить экономику, бюджет, рынок труда и жилищную политику.

Заявление Моравецкого прозвучало на фоне подготовки польских политических сил к парламентским выборам 2027 года, которые могут стать очередным противостоянием между лагерем Туска и правоконсервативной оппозицией.

В эфире телеканала Polsat News бывший глава правительства во второй раз за два дня подтвердил, что готов к дебатам с Туском.

"Я готов дебатировать обо всём, а в частности – о приостановке проектов, об отсутствии мер по устранению этой огромной бюджетной дыры, о том, что нет работы для молодёжи, о том, что замедляется строительство жилья, обо всём, что интересует поляков", – заявил Моравецкий.

Идея провести дебаты между двумя политиками в эфире Polsat News возникла после обращения телезрителя в программе "Добрый вечер, Польша". Зритель по имени Адам из Валбжиха спросил Моравецкого, согласился бы он на телевизионное противостояние с Туском.

Бывший премьер ответил, что не избегает дебатов и ранее неоднократно участвовал в публичных дискуссиях с представителями различных политических сил. В то же время Моравецкий подчеркнул, что хотел бы дискутировать именно с Туском.

Как сообщалось, почти треть поляков готова рассмотреть возможность проголосовать за новую политическую партию под руководством Матеуша Моравецкого.

24 июля лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу. Среди них и Моравецкий, вокруг которого сформировалась группа депутатов-изгнанников. Впоследствии Моравецкий объявил о создании в Сейме новой фракции "Развитие Плюс".

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.