Німецька спецслужба відкрила гарячу лінію для осіб, які виїхали з Росії та Китаю

Люди, які перебувають у Німеччині у вигнанні та зазнають погроз або нападів з боку агентів своїх репресивних країн походження, тепер мають гарячу лінію підтримки, надану німецькою внутрішньою розвідувальною службою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Німецьке Управління з охорони конституції (BfV) у четвер опублікувало брошуру, в якій рекламується гаряча лінія для людей, що знайшли притулок у Німеччині, втікаючи з авторитарних країн, таких як Росія, Китай чи Іран.

Цих людей, які дедалі частіше стикаються із залякуваннями, стеженням, репресіями або навіть спробами викрадення та вбивства, закликають допомагати BfV в аналізі репресивних стратегій та пошуку способів протидії їм.

Брошура, адресована людям, які перебувають під загрозою через те, що є дисидентами, журналістами або представниками ЛГБТ-спільноти, навіть вселяє надію на те, що BfV зможе запобігти конкретним загрозам, з якими стикається той, хто телефонує.

"Завдяки як власним розслідуванням, так і інформації, наданій самими зацікавленими особами, внутрішня розвідслужба здатна вистежити винних", – йдеться в одному з розділів 16-сторінкової брошури.

Ця інформаційна кампанія проводиться на тлі того, як Берлін прагне надати розвідувальним службам нові повноваження для злому засобів зв’язку та зриву операцій іноземних супротивників, щоб протидіяти тому, що посадовці описують як зростаючу загрозу з боку кібер- та гібридних атак.

Ці заходи, які обговорюються вже кілька місяців, нададуть Федеральному відомству з питань захисту конституції (BfV), а також Службі зовнішньої розвідки (BND) ширші повноваження щодо збору даних та запобігання атакам.

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