У Франції допускають зупинку індексації найвищих пенсій для подолання дефіциту бюджету

В уряді Франції розглядають як можливий крок заморозку індексації найвищих пенсій у межах заходів для скорочення дефіциту бюджету.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Французький уряд розглядає кілька варіантів заморозки індексації найвищих пенсій у спробі знайти способи заощадити бюджетні кошти та скоротити гігантський дефіцит бюджету – який Париж пообіцяв ЄС знизити до 2029 року до рівня нижче 3%.

Це вимагає заощадження близько 100 млрд євро, а пенсії є найбільшою статтею видатків країни з річним бюджетом близько 400 млрд євро.

Міністр економіки Роланд Лескюр озвучив як можливий варіант меншу індексацію найвищих пенсій. З прогнозованою інфляцією близько 2% на кінець 2026 року такий крок теоретично міг би заощадити бюджету до 6 млрд євро.

Якби "граничною межею" для заморозки чи меншої індексації максимальних пенсій обрали ті, що перевищують 3 тисячі євро на місяць, це торкнулось би 1,4 мільйона громадян – близько 8% із 17 мільйонів французьких пенсіонерів.

Водночас такий крок є ризикованим у рік перед президентськими виборами. Також він не є юридично бездоганним, оскільки можна стверджувати, що вибіркова заморозка індексації порушує закладений конституцією принцип рівності громадян.

Нагадаємо, у попередні роки непопулярна пенсійна реформа супроводжувалася масштабними протестами по всій Франції. Врешті парламент проголосував за призупинення дії цього закону після того, як прем’єр і президент погодилися на такий крок.