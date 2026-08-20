Понад три чверті німців вважають загрозою вплив РФ на політику в Німеччині

Понад три чверті опитаних німців вважають, що вплив Росії на політику в країні є небезпечним.

Про це свідчать результати опитування Politbarometer телеканалу ZDF за серпень, передає "Європейська правда".

Протягом багатьох років Росія намагається впливати на німецьку політику за допомогою дезінформації та розвідувальної діяльності. Понад три чверті (79%) опитаних вважають, що це становить небезпеку для Німеччини.

16% не переймаються цим, серед них особливо велика частка прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (48%).

Дослідницька група Wahlen із Мангайму провела опитування 1 319 виборців, які мають право голосу, у період з 17 по 19 серпня – телефоном та онлайн.

Згідно з цим же опитуванням, популярність канцлера Німеччини Фрідріха Мерца серед виборців продовжує знижуватися.

Інше опитування показало, що більшість німців не довіряють жодній з партій.