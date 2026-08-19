Більшість німців не довіряють жодній політичній партії

У новому опитуванні щодо рівня довіри німецьких виборців, опублікованому у вівторок, найкращі результати показали ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") та консервативний блок ХДС/ХСС, проте більшість респондентів не довіряють жодній з партій.

Дані опитування, проведеного телеканалом RTL/ntv, наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, яка партія найкраще зможе вирішити проблеми Німеччини, 13% опитаних назвали "АдН", а 12% – Християнсько-демократичний союз (ХДС) разом із їхніми баварськими союзниками з Християнсько-соціального союзу (ХСС). Усі інші партії відставали зі значним відривом.

Водночас 56% респондентів заявили, що не довіряють жодній партії у вирішенні проблем країни.

У репрезентативному опитуванні, проведеному інститутом Forsa для RTL та ntv у середині серпня, блок ХДС/ХСС був визнаний найбільш компетентним у трьох із шести основних сфер політики. Виборці найбільше довіряли ХДС/ХСС у питаннях національної безпеки, економічного розвитку та оновлення інфраструктури.

Партія "АдН" посіла перше місце в питанні управління імміграцією.

Респонденти найбільше довіряли Соціал-демократам (СДПН) у питанні збереження системи соціального забезпечення, тоді як "Зелені" були визнані найкомпетентнішими в питанні охорони навколишнього середовища.

Щодо загального рівня підтримки, за тиждень змін не відбулося. "АдН" залишається на першому місці з 28%, за нею йдуть ХДС/ХСС із 21% та "Зелені" – 16%. СДПН та партія "Ліві" мають однаковий результат – 12%, тоді як пробізнесова "Вільна демократична партія" (ВДП) залишається нижче 5-відсоткового виборчого бар’єра.

Ще одне нещодавнє опитування показало, що "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.

Раніше прем’єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що послідовні депортації мігрантів та зростання економіки є ключовими факторами для перемоги над "АдН".