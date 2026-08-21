У Британії кінотеатри почали забороняти смартокуляри через побоювання піратства

Кінотеатри у Британії почали забороняти або обмежувати використання смартокулярів із камерами, зокрема моделей Meta з функціями штучного інтелекту.

Про це повідомила Британська асоціація кінотеатрів, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, причиною стали побоювання щодо незаконного запису фільмів і порушення приватності.

Єдиної заборони наразі немає, а правила різняться залежно від закладу: одні оператори повністю забороняють використання смартокулярів із камерами, інші запроваджують окремі обмеження.

Водночас в асоціації водночас зазначили, що такі пристрої можуть бути корисними для людей з особливими потребами в доступності.

Організація планує продовжувати співпрацю з кінотеатрами, щоб правила залишалися "актуальними та пропорційними".

Раніше писали, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії почне використовувати штучний інтелект для запобігання випадкам, коли дорослі шукачі притулку видають себе за дітей.

Нещодавно основні інституції Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.