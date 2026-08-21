Скандальному польському політику висунули нові звинувачення, зокрема через український прапор

Скандальному польському політику і євродепутату Гжегожу Брауну висунули звинувачення у скоєнні чотирьох злочинів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У четвер у Національній прокуратурі євродепутату було висунуто загалом чотири звинувачення. Перші два стосуються подій травня минулого року, коли один з учасників мітингу лідера "Конфедерації польської корони" у Білій Підляській зняв прапор України з будівлі адміністрації.

У відповідь на цю подію Браун подякував чоловікові. Він представив його як свого помічника та заявив, що бере на себе повну відповідальність за його дії. Браун також додав, що прапор було знято на його "прохання та за його чітким наказом".

У другому випадку йдеться про інцидент, що стався в будівлі Міністерства промисловості в Катовіце. Браун зняв прапор Європейського Союзу, що висів там, кинув його на землю й потоптав, а незабаром після цього ще й спалив.

Третє звинувачення стосується подій червня минулого року, коли голова "Конфедерації польської корони" знищив виставку, присвячену ЛГБТ-спільноті, що перебувала у Сеймі. Браун зняв із мольбертів плакати, що були її частиною, і розбив їх. Потім він стверджував, що зробив це, аби "запобігти громадському скандалу".

Останнє з обвинувачень стосується "наклепу на Музей польських євреїв". Йдеться про слова Брауна, висловлені під час президентських дебатів 28 квітня минулого року, коли він розкритикував Рафала Тшасковського за те, що той носив на лацкані піджака нарцис – символ повстання у Варшавському гетто.

Браун стверджував, що мер Варшави був "прикрашений єврейським нарцисом", який він назвав "знаком ганьби". Організатором соціально-освітньої акції "Нарциси" є Музей польських євреїв "Полін".

Гжегож Браун не визнав скоєння інкримінованих йому діянь.

Генеральний прокурор Польщі у липні подав до Європейського парламенту клопотання з проханням надати дозвіл на затримання та примусове доставлення ультраправого євродепутата Гжегожа Брауна до прокуратури.

Варто зазначити, що наприкінці квітня Європейський парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності Брауна.

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