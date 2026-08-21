У Польщі заарештували чоловіка, який закликав до вбивств провідних політиків

Центральне бюро з боротьби з кіберзлочинністю Польщі затримало 23-річного чоловіка, підозрюваного в розміщенні в інтернеті допису, в якому він закликав організувати замах на життя провідних польських політиків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У серпні співробітники Центрального бюро з боротьби з кіберзлочинністю натрапили на тривожний заклик, який з’явився у групі, присвяченій вогнепальній зброї, на одній із популярних інтернет-платформ. Його автор закликав до ліквідації багатьох осіб та запитував про можливість організації скоординованого замаху на життя – як з’ясувалося пізніше – провідних польських політиків.

Співробітники бюро з Кракова швидко встановили особу автора допису та затримали його за місцем проживання.

Як повідомив прокурор Маріуш Боронь з Окружної прокуратури у Кракові, зі змісту цього допису випливало, що автор був незадоволений правлінням, яке протягом кількох десятків років здійснювали політичні угруповання, які він назвав "дуополією", – і саме проти них мав бути спрямований згаданий замах.

23-річний чоловік зізнався у створенні допису. Він пояснив, що не хотів нікому заподіяти шкоди, а опублікував допис в інтернеті "з дурості".

Прокурор висунув Міколаю Т., 23-річному мешканцю Люблінського воєводства, звинувачення у вчиненні дій, спрямованих на створення умов для здійснення діяння, що безпосередньо має на меті геноцид, звинувачення у підготовці до злочинів проти миру, людства та воєнних злочинів, а також у публічному заклику до вчинення злочину.

У зв’язку з побоюванням, що чоловік може приховати на території своєї ділянки предмети, які можуть бути використані для вчинення вищезазначених злочинів, на місце було викликано кінолога зі служби пошуку зброї та вибухових речовин з підрозділу Прикордонної служби.

За клопотанням прокурора Районний суд Кракова-Сродмістя застосував до підозрюваного тимчасовий арешт строком на 30 днів.

За інкриміновані дії йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У липні у Польщі поліція затримала 40-річного чоловіка, який у своїх соціальних мережах публікував образи на адресу президента України Володимира Зеленського і закликав його вбити.

Торік поліція Молдови оштрафувала двох жінок, які брали участь в акції на підтримку башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яку затримали, та закликали до вбивства президентки Маї Санду.