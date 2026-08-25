Президентка Молдови запросила Зеленського на святкування Дня незалежності

Президентка Молдови Мая Санду запросила президента України Володимира Зеленського та президента Румунії Нікушора Дана до Кишинева 27 серпня на святкування Дня незалежності Молдови.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Раніше цю інформацію повідомили виданню два джерела, обізнані з ситуацією.

Тепер апарат Санду підтвердив, що на святкування Дня незалежності Молдови запросили президентів України та Румунії.

У Бухаресті також підтвердили цю інформацію. В адміністрації президента Румунії, пояснюючи ЗМІ відсутність Нікушора Дана на заходах, присвячених Дню Незалежності України 24 серпня в Києві, зазначили, що лідери зустрінуться в столиці Молдови 27 серпня.

У День незалежності Молдови, який відзначається 27 серпня, у Кишиневі відбудуться заходи, зокрема військовий парад і концерт.

У військовому параді візьмуть участь понад 2 тисячі військовослужбовців із Молдови та країн-партнерів, зокрема України та Румунії.

Також під час параду проїде понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки.

Мая Санду відвідала Київ 24 серпня для участі в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Вона нагородила Зеленського "Орденом Республіки" – найвищою державною нагородою Республіки Молдова і, своєю чергою, отримала орден від Зеленського.

З нагоди Дня Незалежності України будівля парламенту Молдови була підсвічена кольорами українського прапора, синім і жовтим.