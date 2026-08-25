Президент Молдовы пригласила Зеленского на празднование Дня независимости

Президент Молдовы Майя Санду пригласила президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Никушора Дана в Кишинев 27 августа на празднование Дня независимости Молдовы.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Ранее эту информацию сообщили изданию два источника, осведомленные о ситуации.

Теперь аппарат Санду подтвердил, что на празднование Дня независимости Молдовы приглашены президенты Украины и Румынии.

В Бухаресте также подтвердили эту информацию. В администрации президента Румынии, объясняя СМИ отсутствие Никушора Дана на мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины 24 августа в Киеве, отметили, что лидеры встретятся в столице Молдовы 27 августа.

В День независимости Молдовы, который отмечается 27 августа, в Кишиневе состоятся мероприятия, в частности военный парад и концерт.

В военном параде примут участие более 2 тысяч военнослужащих из Молдовы и стран-партнеров, в частности Украины и Румынии.

Также во время парада проедут более 100 единиц военной и специальной техники.

Мая Санду посетила Киев 24 августа для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины.

Она наградила Зеленского "Орденом Республики" – высшей государственной наградой Республики Молдова и, в свою очередь, получила орден от Зеленского.

По случаю Дня Независимости Украины здание парламента Молдовы было подсвечено цветами украинского флага – синим и желтым.