Мерц вперше прокоментував інцидент з українським літаком в Лейпцигу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше публічно прокоментував інцидент з дронами в аеропорту "Лейпциг/Галле" заявивши, що Берлін розкриє його винуватців у разі успішного розслідування.

Про це він сказав перед засіданням свого кабінету у вівторок, цитує Die Welt, пише "Європейська правда".

Канцлер заявив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням причетності. Якщо інформація, якою володіє німецька влада, підтвердиться, Берлін розкриє її публічно.

"Незабаром ми оприлюднимо цю інформацію", – сказав Мерц.

За його словами, Німеччина все частіше потрапляє під приціл гібридних атак. Мерц підтвердив свою відданість фундаментальним політичним принципам: Німеччина повинна залишатися безпечною країною, зміцнювати свій оборонний потенціал та стримувати потенційних нападників.

Канцлер наголосив, що винуватці гібридних атак повинні нести відповідальність, не уточнивши, яке саме покарання чекає причетних до інциденту в Лейпцигу.

Водночас глава уряду підтвердив незмінну підтримку України з боку Німеччини. Уряд Німеччини підтримуватиме Київ "у довгостроковій перспективі", додав Мерц.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено безпілотник, начинений вибухівкою, поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових матеріалі. Слідчі також підозрюють, що тієї ночі другий безпілотник міг зіткнутися з вантажним літаком DHL невдовзі після тимчасового закриття аеропорту.

А 25 серпня стало відомо, що правоохоронці виявили ще один безпілотник з вибухівкою, який, імовірно, був задіяний в інциденті в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Німецька влада підозрює можливу причетність Росії до інциденту, проте походження дронів досі не встановлено.

У німецькій урядовій коаліції обговорюють варіанти заходів у відповідь щодо Росії після інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига, серед них – закриття державного російського культурного центру у Берліні, відомого як "Русский дом".