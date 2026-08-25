Мерц впервые прокомментировал инцидент с украинским самолетом в Лейпциге

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично прокомментировал инцидент с дронами в аэропорту "Лейпциг/Халле", заявив, что Берлин раскроет виновных в случае успешного расследования.

Об этом он заявил перед заседанием своего кабинета во вторник, цитирует Die Welt, пишет "Европейская правда".

Канцлер заявил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением причастности. Если информация, которой располагают немецкие власти, подтвердится, Берлин обнародует её.

"В ближайшее время мы обнародуем эту информацию", – сказал Мерц.

По его словам, Германия все чаще попадает под прицел гибридных атак. Мерц подтвердил свою приверженность фундаментальным политическим принципам: Германия должна оставаться безопасной страной, укреплять свой оборонный потенциал и сдерживать потенциальных агрессоров.

Канцлер подчеркнул, что виновные в гибридных атаках должны нести ответственность, не уточнив, какое именно наказание ждет причастных к инциденту в Лейпциге.

В то же время глава правительства подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Германии. Правительство Германии будет поддерживать Киев "в долгосрочной перспективе", добавил Мерц.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой, вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военного груза. Следователи также подозревают, что в ту ночь второй беспилотник мог столкнуться с грузовым самолетом DHL вскоре после временного закрытия аэропорта.

А 25 августа стало известно, что правоохранители обнаружили ещё один беспилотник со взрывчаткой, который, вероятно, был задействован в инциденте в аэропорту "Лейпциг/Халле".

Немецкие власти подозревают возможную причастность России к инциденту, однако происхождение дронов до сих пор не установлено.

В немецкой правительственной коалиции обсуждают варианты ответных мер в отношении России после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига, среди них – закрытие государственного российского культурного центра в Берлине, известного как "Русский дом".