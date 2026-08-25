ЗМІ: біля аеропорту Лейпцига знайшли ще дрон, пов’язаний з інцидентом з українським літаком

Німецькі слідчі виявили ще один безпілотник з вибухівкою, який, імовірно, був задіяний в інциденті в аеропорту "Лейпциг/Галле" на початку серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили кілька німецьких видань, зокрема NDR, WDR, а також газета Sueddeutsche Zeitung.

За даними джерел, третій дрон було знайдено в населеному пункті Кабельскеталь у полі поблизу аеропорту ввечері 14 серпня – через десять днів після виявлення першого безпілотника.

15 серпня слідчі нібито виявили на місці знахідки дрона речовину, яка, за попередніми оцінками, могла бути слідами вибухової суміші з гексогену.

Знайдений дрон, як повідомляється, був несправним. Речник Федеральної прокуратури Німеччини відмовився від коментарів ЗМІ.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено безпілотник, начинений вибухівкою, поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових матеріалі. Слідчі також підозрюють, що другий безпілотник міг зіткнутися з вантажним літаком DHL невдовзі після тимчасового закриття аеропорту.

Як повідомлялося, на місці інциденту в Лейпцигу німецькі слідчі виявили сліди ДНК, які збігаються з доказами, зібраними після підпалу в логістичному центрі DHL у Лейпцигу в липні 2024 року.

Влада підозрює можливу причетність Росії, проте походження дрона досі не встановлено.

У німецькій урядовій коаліції обговорюють варіанти заходів у відповідь щодо Росії після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига, серед них – закриття державного російського культурного центру у Берліні, відомого як "Русский дом".