Моравецький хоче знову стати прем’єром Польщі та допускає союз із "Конфедерацією"

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в майбутньому хоче знову очолити уряд країни, та допустив, що такий уряд може бути утворений за участю ультраправої партії "Конфедерація".

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Відповідаючи на запитання про свої політичні амбіції, Моравецький сказав, що хоче знову обійняти крісло глави уряду. "Так, я хочу бути прем’єр-міністром", – заявив він в ефірі Polsat News.

Моравецький зазначив, що праві сили Польщі мають проблеми зі здатністю формувати коаліції, і ці проблеми, за його словами, тривають близько двох десятиліть. Він згадав парламентські вибори 2007, 2015 та 2023 років. Моравецький переконує, що змінити цю ситуацію може його майбутня партія "Розвиток Плюс".

"Створюючи об’єднання "Розвиток Плюс", ми долаємо різні "санітарні кордони" і демонструємо здатність до формування коаліцій, що може виявитися ключовим фактором у відстороненні уряду Дональда Туска від влади", – сказав колишній прем’єр-міністр.

Водночас Моравецький не виключив майбутньої співпраці з лідером ультраправої "Конфедерації" Кшиштофом Босаком. "Я уявляю сценарій, за якого ми разом в уряді. Безумовно", – зазначив він.

Згідно з опитуваннями, важливу роль у формуванні нової парламентської більшості в Польщі може відіграти крайня права та антиукраїнська партія "Конфедерація польської корони" радикального політика Гжегожа Брауна.

Нагадаємо, наприкінці липня Моравецький оголосив про створення у Сеймі нової фракції "Розвиток Плюс" – після розриву з головною опозиційною партією Польщі "Право і справедливість".

Ще до фактичного заснування партії соцопитування показали, що вона вже має достатню підтримку для входження у парламент – відбираючи голоси у "ПіС".

Детально на цю тему – у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.