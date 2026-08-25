Моравецкий хочет вновь стать премьером Польши и допускает союз с "Конфедерацией"

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в будущем хочет вновь возглавить правительство страны, и допустил, что такое правительство может быть сформировано с участием ультраправой партии "Конфедерация".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Отвечая на вопрос о своих политических амбициях, Моравецкий сказал, что хочет вновь занять кресло главы правительства. "Да, я хочу быть премьер-министром", – заявил он в эфире Polsat News.

Моравецкий отметил, что правые силы Польши испытывают проблемы со способностью формировать коалиции, и эти проблемы, по его словам, длятся около двух десятилетий. Он упомянул парламентские выборы 2007, 2015 и 2023 годов. Моравецкий утверждает, что изменить эту ситуацию может его будущая партия "Развитие Плюс".

"Создавая объединение "Развитие Плюс", мы преодолеваем различные "санитарные барьеры" и демонстрируем способность к формированию коалиций, что может оказаться ключевым фактором в отстранении правительства Дональда Туска от власти", – сказал бывший премьер-министр.

В то же время Моравецкий не исключил будущего сотрудничества с лидером ультраправой "Конфедерации" Кшиштофом Босаком. "Я представляю себе сценарий, при котором мы вместе в правительстве. Безусловно", – отметил он.

Согласно опросам, важную роль в формировании нового парламентского большинства в Польше может сыграть крайне правая и антиукраинская партия "Конфедерация польской короны" радикального политика Гжегожа Брауна.

Напомним, в конце июля Моравецкий объявил о создании в Сейме новой фракции "Развитие Плюс" – после разрыва с главной оппозиционной партией Польши "Право и справедливость".

Еще до фактического основания партии социологические опросы показали, что она уже имеет достаточную поддержку для вхождения в парламент – отбирая голоса у "ПиС".

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