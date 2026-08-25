Шведская армия намерена изъять недвижимость россиянина вблизи военной базы

Шведские вооруженные силы обратились к правительству с просьбой экспроприировать имущество, принадлежащее гражданину России, вблизи военно-морской базы Муско на Стокгольмском архипелаге.

Об этом сообщает шведская телекомпания SVT, передает "Европейская правда".

Управление фортификационных сооружений подало заявку на изъятие недвижимости вблизи базы Муско с учетом "объектов, подлежащих охране Вооруженных сил, и национальной безопасности".

Причиной такого запроса является "серьезная ситуация с безопасностью, угроза со стороны российских дронов и ситуация с правом собственности на недвижимость", как отметили в шведской армии.

"Мы находимся в самой серьезной ситуации с безопасностью со времен окончания Второй мировой войны, и угроза для Швеции и Альянса является реальной", – подчеркнул генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем, начальник Генерального штаба Вооруженных сил.

Владелец недвижимости, расположенной вблизи военной базы, имеет российское гражданство и "представляет угрозу безопасности" для Вооруженных сил, отметили военные. Поэтому армия намерена экспроприировать эту недвижимость.

По данным газеты Expressen, это имущество принадлежит российскому бизнесмену Станиславу Алещенко, который имеет связи с правителем РФ Владимиром Путиным, хотя формально недвижимость была оформлена на имя его жены.

Кроме того, этот объект является единственным местом, которое не находится в распоряжении армии для обеспечения "эффективной обороны" военной базы Муско – прежде всего от дронов.

Заявление об экспроприации уже подано в Канцелярию правительства Швеции.

В начале августа в Швеции задержали пару россиян после того, как они разбили лагерь рядом с недвижимостью, где проживал человек, имеющий личную охрану – выяснилось, что этим человеком является генеральный директор оборонной компании Saab Микаэль Йоханссон.

Также в этом месяце шведская полиция безопасности (SAPO) сорвала операцию российской разведки, направленную на дискредитацию Швеции, в которой участвовал агент, работавший в иностранной дипломатической миссии в стране.