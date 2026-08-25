Сибіга: Росія втретє за два тижні атакувала прикордонний перехід з Молдовою

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський удар по міжнародному пункту пропуску "Виноградівка – Вулканешти", який розташований на українсько-молдовському кордоні.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що це вже третій російський напад на українсько-молдовські прикордонні переходи за останні два тижні.

"Вимальовується чітка закономірність: Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими двома країнами та дестабілізувати ситуацію в регіоні в цілому", – наголосив український міністр.

У цьому контексті він закликав міжнародну спільноту "засудити систематичні атаки Росії на цивільні транспортні коридори та критично важливу прикордонну інфраструктуру".

"Співробітники Державної прикордонної служби України та Державної митної служби, які виконують свої обов’язки в умовах постійного ризику для життя, заслуговують на міжнародну солідарність та цільову підтримку, зокрема з боку національних прикордонних відомств-партнерів, міжнародних організацій та професійних асоціацій", – додав він.

Варто зазначити, що цей КПП розташований неподалік від пункту пропуску "Табаки", який Росія атакувала минулого тижня.

Унаслідок атаки КПП "Табаки" також призупиняв роботу.