Сибига: Россия в третий раз за две недели атаковала пограничный переход с Молдовой

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский удар по международному пункту пропуска "Виноградовка – Вулканешты", расположенному на украинско-молдовской границе.

Об этом он написал в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что это уже третье российское нападение на украинско-молдовские пограничные переходы за последние две недели.

"Прослеживается четкая закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе в целом", – подчеркнул украинский министр.

В этом контексте он призвал международное сообщество "осудить систематические атаки России на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру".

"Сотрудники Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы, выполняющие свои обязанности в условиях постоянного риска для жизни, заслуживают международной солидарности и целевой поддержки, в частности со стороны национальных пограничных ведомств-партнеров, международных организаций и профессиональных ассоциаций", – добавил он.

Стоит отметить, что этот КПП расположен недалеко от пункта пропуска "Табаки", который Россия атаковала на прошлой неделе.

В результате атаки КПП "Табаки" также приостановил работу.