Іспанія хоче реформувати міграційне законодавство

У вівторок, 25 серпня, іспанський уряд схвалив попередній законопроєкт про реформу законодавства у сфері імміграції та надання притулку.

Про це пише El Pais, передає "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка зазначив, що мета законопроєкту – "привести іспанське законодавство у відповідність до Європейського пакту про міграцію та надання притулку".

Крім того, речниця уряду Ельма Саїс заявила, що "вперше в історії" було оголошено про ситуацію, що становить "загрозу національній безпеці в Сеуті", і було офіційно затверджено створення єдиного командування для управління кризою, що охопила Сеуту після масового напливу мігрантів.

Гранде-Марласка зазначив, що, серед інших заходів, реформа законодавства про імміграцію та надання притулку передбачатиме впровадження концепції сортування для повернення, що є обов’язковим для держав-членів ЄС.

"Хоча європейський регламент встановлює термін до семи днів, в Іспанії він залишатиметься 72 години, які можна подовжити лише за рішенням суду, щоб обмежити до абсолютного мінімуму час, протягом якого іноземець повинен перебувати в поліцейських приміщеннях, призначених для сортування щодо процедури повернення через кордон", – сказав він.

Нещодавно міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив у готовності Марокко до негайного повернення без жодних умов всіх мігрантів, які нелегально перетнули або бажають перетнути іспанський кордон у Сеуті.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки