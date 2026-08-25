Испания хочет реформировать миграционное законодательство

Во вторник, 25 августа, испанское правительство одобрило предварительный законопроект о реформе законодательства в сфере иммиграции и предоставления убежища.

Об этом пишет El Pais, передает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка отметил, что цель законопроекта – "привести испанское законодательство в соответствие с Европейским пактом о миграции и предоставлении убежища".

Кроме того, пресс-секретарь правительства Эльма Саис заявила, что "впервые в истории" была объявлена ситуация, представляющая "угрозу национальной безопасности в Сеуте", и было официально утверждено создание единого командования для управления кризисом, охватившим Сеуту после массового наплыва мигрантов.

Гранде-Марласка отметил, что среди прочих мер реформа законодательства об иммиграции и предоставлении убежища будет предусматривать внедрение концепции отбора для возвращения, что является обязательным для государств-членов ЕС.

"Хотя европейский регламент устанавливает срок до семи дней, в Испании он останется 72 часа, которые можно продлить только по решению суда, чтобы ограничить до абсолютного минимума время, в течение которого иностранец должен находиться в полицейских помещениях, предназначенных для сортировки в рамках процедуры возвращения через границу", – сказал он.

Недавно министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил в готовности Марокко к немедленной и безоговорочной репатриации всех мигрантов, которые нелегально пересекли или желают пересечь испанскую границу в Сеуте.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.