Трамп назвал Канаду "самой сложной" страной, с которой он имел дело

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада "обкрадывает" США, и назвал ее "самой сложной" страной, с которой ему приходится иметь дело.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп во вторник, 25 августа, заявил, что Канада уже десятилетиями "обкрадывает" США.

"Они взимают с наших фермеров пошлины в размере 400 % и даже больше. Они вынудили многие замечательные американские компании обанкротиться", – отметил он.

Также Трамп заявил, что имеет дело со многими странами, и "Канада, без сомнения, является самой сложной и самой неразумной из них".

"Они считают, что имеют на это право, но они не штат и больше не будут иметь такого права", – добавил президент США.

Напомним, после провала торговых переговоров Соединенные Штаты 22 августа ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что новая волна американских пошлин против Канады является просчетом, и анонсировал ответ Оттавы с 8 сентября.

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