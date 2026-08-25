В Литві хочуть змінити правила застосування зброї для силовиків

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас оголосив про підготовку поправок до законодавства, які передбачають зміну порядку застосування вогнепальної зброї співробітниками силових структур.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Правила хочуть змінити на тлі гібридних загроз та зміни геополітичної обстановки, зазначив глава МВС Литви.

"Я, як міністр внутрішніх справ, бачу необхідність внести зміни до нормативних актів, що регулюють застосування вогнепальної зброї. Під час захисту держави, охорони життя людей або громадського порядку, а також під час протидії реальній загрозі співробітник повинен точно знати, коли він має право, а коли зобов’язаний застосувати вогнепальну зброю", – заявив Кателінас.

Останнім часом у Литві знову поновилися дискусії щодо умов застосування співробітниками силових структур табельної зброї – приводом для цього став інцидент на кордоні з Білоруссю.

Йдеться про інцидент, що стався у липні, коли між прикордонниками та мігрантами, які вийшли з тунелю, спалахнула бійка, під час якої було побито литовського прикордонника.

Повідомляється, що під час конфлікту була зроблена спроба затягнути одного з прикордонників на білоруську сторону, проте тому вдалося вирватися.

Це призвело до відставки глави Державної прикордонної служби Литви.