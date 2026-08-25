В Литве хотят изменить правила применения оружия сотрудниками силовых структур

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас объявил о подготовке поправок к законодательству, предусматривающих изменение порядка применения огнестрельного оружия сотрудниками силовых структур.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Правила хотят изменить на фоне гибридных угроз и изменения геополитической обстановки, отметил глава МВД Литвы.

"Я, как министр внутренних дел, вижу необходимость внести изменения в нормативные акты, регулирующие применение огнестрельного оружия. При защите государства, охране жизни людей или общественного порядка, а также при противодействии реальной угрозе сотрудник должен точно знать, когда он имеет право, а когда обязан применить огнестрельное оружие", – заявил Кателинас.

В последнее время в Литве вновь возобновились дискуссии об условиях применения сотрудниками силовых структур табельного оружия – поводом для этого стал инцидент на границе с Беларусью.

Речь идет об инциденте, произошедшем в июле, когда между пограничниками и мигрантами, вышедшими из туннеля, вспыхнула драка, в ходе которой был избит литовский пограничник.

Сообщается, что во время конфликта была предпринята попытка затащить одного из пограничников на белорусскую сторону, однако тому удалось вырваться.

Это привело к отставке главы Государственной пограничной службы Литвы.