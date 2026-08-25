В Єврокомісії прокоментували намір Вірменії підготувати заявку на вступ до ЄС

В Європейській комісії позитивно оцінили заяву прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що найближчим часом варто чекати на початок процесу подання заявки на вступ країни до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

Як зазначив представник ЄК, зараз "Вірменія ближча до ЄС, ніж будь-коли раніше".

У цьому контексті він вказав на успішний саміт ЄС–Вірменія в Женеві, а також співпрацю в рамках Плану зміцнення стабільності та зростання, Європейського фонду миру та місій партнерства.

Ламмерт також нагадав, що Вірменія вирішила зробити перший крок у напрямку ЄС, ухваливши зі свого боку так званий "закон про вступ до ЄС".

"Ми вже працюємо над зближенням Вірменії з ЄС за допомогою, наприклад, розвитку транспортного сполучення, торгівлі та багатьох інших напрямків нашої співпраці з цією країною. І це ще один прояв привабливості ЄС для громадян, тому ми з цікавістю стежимо за цим, і ви також знаєте, як президентка фон дер Ляєн дуже, дуже активно підтримує цю явно виражену підтримку з боку громадян Вірменії щодо ЄС", – додав він.

Пашинян анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу, представляючи урядову програму на наступні п'ять років

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